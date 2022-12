Il centrale Tapsoba del Bayer Leverkusen piace molto alla squadra bianconera della Juventus. Ecco come può arrivare.

Il Bayer Leverkusen ha due dei centrali più richiesti del mondo, stiamo naturalmente parlando di Tapsoba e Hincapie, la Juventus osserva molto attentamente. Se il secondo resterà ancora un anno in terra tedesca, quello subito pronto al salto è senza dubbio Tapsoba. Il centrale africano è considerato l’erede naturale di Koulibaly in Serie A, per struttura fisica e potenza. Oltre che pulizia nell’intervento. Inoltre possiede una capacità da rigorista che gli ha permesso di segnare molte reti.

Il 24enne potrebbe rappresentare il futuro sostituto di Leonardo Bonucci, oramai non più considerato titolare per via della sua età oltre del caso fisico. Cherubini e Max Allegri ci pensano se può essere la volta giusta per portare un nuovo difensore centrale a Torino. I costi toccano i 35/40 milioni di euro quindi servirà pazienza durante la fase di trattativa.

