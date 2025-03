Juventus, Thiago Motta ammette tutto: “Il mio futuro…”

Thiago Motta parla in conferenza stampa prima di Fiorentina-Juventus: fiducia della proprietà, focus sulla partita.

La Juventus è chiamata a rialzarsi dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta. La corsa alla Champions League entra nel vivo e la trasferta contro la Fiorentina diventa un crocevia fondamentale. La pressione è alta, così come l’attenzione sulle scelte di Thiago Motta, chiamato a trovare le giuste contromisure per evitare ulteriori passi falsi.

L’atmosfera attorno ai bianconeri è tesa: i tifosi si aspettano una reazione immediata e ogni dettaglio viene analizzato con grande attenzione. Il tecnico sa che ogni partita da qui alla fine sarà decisiva, sia per la classifica che per il suo stesso futuro. Sabato 15 marzo, alle 11:30, si è presentato in conferenza stampa per affrontare i temi più caldi alla vigilia del match.

Juventus, serve una reazione immediata

Motta ha subito chiarito che l’attenzione è tutta sulla sfida del Franchi, mettendo in secondo piano le voci sul suo futuro:

“Il mio futuro non è la priorità. La priorità è la partita di domani. Abbiamo fatto una buona prestazione, dobbiamo fare una grande partita.”

Le sue parole riflettono un atteggiamento focalizzato esclusivamente sul campo. La Juventus non può permettersi altri passi falsi e l’allenatore ne è consapevole. Il confronto con la Fiorentina sarà complesso, contro un avversario che gioca con intensità e qualità.

Parlando della preparazione alla partita, Motta ha sottolineato la voglia della squadra di rialzarsi dopo la delusione dell’ultimo match:

“Veniamo da una partita dove il risultato è stato difficile da digerire. Giocando in casa, abbiamo fatto 40 minuti fatti bene anche se possiamo migliorare. Abbiamo fatto tantissimi errori e concesso tante ripartenze. All’inizio non eravamo contenti ed eravamo arrabbiati, pensavamo di fare in modo diverso, ma si continua e si ricomincia. Rialzarsi è quello che abbiamo fatto. Vedo la delusione ma anche l’arrabbiatura di reagire subito. In allenamento ho visto i ragazzi prepararsi al meglio.”

La fiducia della società e la pressione del momento

Un altro tema caldo è stato il rapporto con la società. Le voci su un possibile cambiamento in panchina non mancano, ma Motta ha voluto rassicurare tutti:

“Totale fiducia della società e mi ha fatto piacere la vicinanza della proprietà questa settimana.”

Un segnale chiaro, che mostra come l’ambiente bianconero sia compatto nel supportare il tecnico in questo momento cruciale. Tuttavia, Motta sa bene che nel calcio il giudizio è spesso legato ai risultati:

“Nel nostro mestiere l’allenatore è sempre in discussione ed è giusto. Io per primo mi metto in discussione, faccio analisi quotidiana sul nostro lavoro. La cosa più difficile ma principale è mantenere la calma per essere lucido e fare un’analisi oggettiva sulla nostra situazione. Abbiamo fatto tantissime cose fatte bene, altre possiamo fare meglio. La comunicazione con la società è continua e costante.”

Infine, il tecnico ha voluto ribadire che la sfida contro la Fiorentina è l’unico pensiero della squadra:

“Tutta la preparazione che abbiamo fatto è per la partita contro la Fiorentina. Dobbiamo essere pronti a competere, vincere i duelli e guadagnare campo per superare l’avversario.”

Le parole di Motta lasciano intendere che il focus è totale sulla qualificazione alla Champions League. Il sostegno della società c’è, ma alla fine sarà il campo a decidere il destino della Juventus e del suo allenatore.