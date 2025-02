Juventus, Thiago Motta sentenzia: “Vlahovic? Abbiamo tanti giocatori”

Alla vigilia della sfida decisiva contro il PSV, Thiago Motta parla della crescita della Juventus, e della fiducia in Vlahovic.

La Juventus si prepara a un appuntamento cruciale della stagione: la sfida contro il PSV Eindhoven, decisiva per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Dopo le parole di Manuel Locatelli, è il turno di Thiago Motta, che in conferenza stampa analizza il momento della squadra, le insidie dell’avversario e gli aspetti fondamentali per portare a casa il risultato.

La crescita del gruppo e la resilienza della squadra

L’allenatore bianconero è chiaro: serviranno concentrazione e qualità per affrontare una partita che si preannuncia complessa. Il PSV è una squadra giovane e dinamica, capace di mettere in difficoltà gli avversari con il suo gioco offensivo e il pressing alto. La Juventus dovrà dimostrare carattere e confermare i progressi fatti nelle ultime settimane.

Thiago Motta sottolinea i passi avanti fatti dalla squadra, soprattutto dal punto di vista mentale.

“Abbiamo visto anche nell’ultima gara, anche se non è d’esempio, la resilienza di questo gruppo è aumentata tantissimo. Siamo riusciti a vincere non giocando bene, sì, è un punto positivo per la resilienza, vinci senza giocare meglio dell’avversario. Domani serve un’altra partita, molto completa per competere contro una squadra forte per avere la vittoria finale.”

Per l’allenatore, ogni partita deve essere affrontata con determinazione e intensità, senza sottovalutare nessun dettaglio. L’obiettivo è migliorarsi costantemente, per poter competere ai massimi livelli.

“L’importante sono i fatti, ciò che penso non è importante. L’obiettivo è qualificarsi, domani partita molto importante per fare questo passo. Sono cambiate tantissime cose, tante situazioni in questa squadra. La resilienza è migliorata, il gruppo mi piace, mi piace vedere come sono tutti i giorni. La grande sfida è migliorarsi sempre.”

Fiducia totale in Vlahovic

Uno dei temi più attesi riguarda Dusan Vlahovic, spesso al centro di discussioni e voci di mercato. Thiago Motta ha voluto chiudere ogni speculazione, ribadendo la centralità dell’attaccante serbo nel progetto bianconero:

“Lo vedo benissimo, come tutti gli altri. Motivati, determinati. Domani, com’è normale che sia, abbiamo tanti giocatori, tutti non possono giocare, tutti vogliono farlo. Giocando 95 minuti, 15, 30, lo sanno perfettamente che conta la qualità dei minuti, non la quantità in una stagione. Dusan ha fatto tantissimo finora, sono convinto che se domani giocherà aiuterà sicuro. Contiamo su di lui anche per il futuro.”

Parole chiare, che confermano la fiducia della Juventus nel suo bomber e lo proiettano come pilastro del progetto bianconero. Ora, però, testa al PSV: la sfida decisiva è alle porte.