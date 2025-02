Juventus, Locatelli infuriato: “Credo siano domande per minare la nostra serenità”

Alla vigilia della sfida di Champions contro il PSV, Locatelli sottolinea l’importanza di mantenere l’identità di gioco della Juventus.

La Juventus si prepara a una delle sfide più cruciali della stagione: il match d’andata degli spareggi di Champions League contro il PSV Eindhoven. L’Allianz Stadium sarà il teatro di questa battaglia decisiva, in cui i bianconeri cercheranno di ottenere un risultato positivo per avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale.

Locatelli in conferenza stampa: determinazione e fiducia

La stagione in corso ha visto la squadra di Thiago Motta crescere e migliorare sotto diversi aspetti, ma la sfida europea rappresenta un banco di prova fondamentale. Il PSV, squadra giovane e dinamica, si è dimostrato un avversario ostico già nella fase a gironi e domani sarà determinato a mettere in difficoltà i bianconeri.

Alla vigilia del match, Manuel Locatelli ha parlato in conferenza stampa, analizzando l’importanza della partita e lo stato d’animo della squadra. Il centrocampista bianconero ha mostrato grande determinazione e consapevolezza della sfida che attende la Juventus.

“Domani sarà una partita importantissima, giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi. Grande avversario, giocano bene, sono giovani. Li abbiamo già affrontati, ma sarà diversa, su due partite. Sarà importante fare un ottimo risultato e approcciare subito bene”, ha dichiarato Locatelli.

L’approccio alla gara sarà determinante per portare a casa un risultato positivo. L’ex Sassuolo ha sottolineato come la fiducia acquisita grazie alle ultime prestazioni possa essere un’arma in più per la Juventus:

“La vittoria aiuta ad avere più fiducia, ci può dare una mano. Dobbiamo essere consapevoli delle nostre qualità e andare in campo e fare la nostra partita”.

Mantenere l’identità di gioco

Uno degli aspetti più importanti toccati da Locatelli è stato il tema dell’identità di gioco, un elemento fondamentale per affrontare questo tipo di partite con la giusta mentalità. Il centrocampista ha ribadito la necessità di restare fedeli al proprio stile, senza farsi condizionare dagli avversari:

“Cerchiamo sempre di avere la nostra identità, ogni partita è una storia a sé, ci sono gli avversari. La cosa finalizzante è il risultato, è importante vincere le partite. La nostra identità non deve cambiare, dobbiamo mantenere il possesso”.

La sfida con il PSV non sarà solo una questione tecnica, ma anche una battaglia a centrocampo, dove Locatelli si troverà a confrontarsi con avversari di alto livello:

“Sarà una battaglia a centrocampo, hanno buoni giocatori, una squadra forte, matura. Sarà difficile da affrontarli”.

Infine, il centrocampista ha evidenziato quanto il gruppo sia unito e determinato a dare il massimo in questa competizione:

“C’è un tuo compagno che vorresti avere con te e non c’è nel gruppo? No, credo siano domande per minare la nostra serenità. Siamo un gruppo perbene, sono felice dei compagni che ho. Reputo tutti fratelli. Bello giocare, correre con loro e per loro. La cosa più bella che abbiamo, la cosa migliore è che siamo tutti insieme”.

La Juventus è pronta. Domani sera sarà il campo a dare le risposte definitive.