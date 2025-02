Buffon sulla Juventus: “Quest’anno sarà il quinto anno che la Juve non vince lo scudetto”. Poi svela tutto su Koopmeiners

Buffon analizza il momento della Juventus e su Koopmeiners: “Siamo all’inizio di un progetto. Basta una scintilla per far partire tutto.”

La Juventus sta attraversando una fase di cambiamento profondo, un momento di transizione che può determinare il futuro della squadra, Buffon ne parla. Dopo anni di successi e una mentalità vincente consolidata, il club si trova ora a ricostruire un progetto solido, con nuove idee e nuovi interpreti.

Buffon e il momento attuale della Juventus

Non è mai facile per una squadra abituata a vincere adattarsi a una fase di rinnovamento, soprattutto quando la pressione dell’ambiente e dei tifosi resta altissima. La ricerca di un equilibrio tra risultati immediati e crescita a lungo termine è una sfida complessa, come sottolineato da Gianluigi Buffon durante la presentazione del suo libro “Cadere e Rialzarsi”, alle OGR di Torino.

Intervistato da Claudio Zuliani, l’ex portiere bianconero ha analizzato il percorso della squadra:

“In che momento è la Juve? Un grande cambiamento, quindi è all’inizio di un progetto e di un percorso completamente nuovo. Ti dico, a me Thiago piace molto, perché ha un vissuto in grandi squadre e quello lo dovrebbe aiutare, lo aiuterà, o mi auguro che lo stia aiutando. Per come concepisce il calcio lui, giocare ogni tre giorni sicuramente non lo aiuta”.

Una riflessione che mette in evidenza le difficoltà di gestire un progetto tecnico ambizioso in una squadra che deve sempre puntare alla vittoria. Buffon stesso riconosce che alla Juventus il gioco spettacolare deve sempre coniugarsi con il risultato:

“In linea di massima si pensa che il giocare bene possa aiutare a vincere e probabilmente questo è anche vero. Però alla Juve poter coniugare le due cose, con poco tempo durante la settimana per poterlo allenare questo bel gioco e con la pressione di quattro anni senza vittoria. Se lo scorso anno avessi vinto lo Scudetto, poi puoi anche prenderti 3/4 anni e provare a riseminare. Quest’anno sarà il quinto anno che la Juve non vince lo scudetto e inizia a passare il tempo”.

Koopmeiners e il futuro della Juventus

Tra le domande rivolte a Buffon, una ha riguardato il ruolo di Teun Koopmeiners, centrocampista arrivato alla Juventus dall’Atalanta. L’ex capitano bianconero ha risposto in modo chiaro:

“Certo. Più che dirlo, dovete dirlo voi che comunicate alla pancia dei tifosi. Avete visto troppe cose seguendo la Juve da tanti anni per non sapere che poi basta una scintilla per ritrovarti un grande giocatore su cui far partire questo progetto. Soprattutto, perché quello che ha fatto vedere in questi anni non è stato un bagliore, ma almeno tre stagioni dove ha fatto cose importanti”.

Koopmeiners è in difficoltà con la Juventus ma sta cercando di inserirsi al meglio nel sistema di Thiago Motta. Il suo apporto a centrocampo potrebbe essere determinante per il futuro della squadra, che punta a tornare ai vertici del calcio italiano.