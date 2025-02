Che fine ha fatto il vero Chiesa? Un tracollo senza fine al Liverpool

Federico Chiesa e la sua difficile stagione al Liverpool: un primo anno da dimenticare l’affare lo ha fatto la Juventus?

Doveva essere una nuova avventura entusiasmante, ma l’esperienza di Federico Chiesa al Liverpool si sta trasformando in un incubo. L’esterno italiano, arrivato con grandi aspettative, non è riuscito a lasciare il segno e la sua stagione si sta rivelando ben al di sotto delle attese. Tra prestazioni deludenti e critiche sempre più aspre, il futuro di Chiesa con la maglia dei Reds appare incerto. Quali sono le cause di questo rendimento opaco e cosa potrebbe riservargli il futuro?

Prestazioni sotto le aspettative e scarso impatto in campo

Quello che all’inizio sembrava essere stato un affare più per il Liverpool che per la Juventus, che ha venduto l’esterno italiano solo 12 milioni di euro, si è alla fine rivelata come una scelta molto azzeccata dei bianconeri.

Federico Chiesa non è riuscito a imporsi come un elemento chiave nello scacchiere di Arne Slot. Le sue statistiche parlano chiaro: nell’ultima partita, giocata contro un avversario di Championship, ha totalizzato solamente due tiri, di cui nessuno nello specchio della porta. Un bottino decisamente deludente per un giocatore chiamato a fare la differenza nel reparto offensivo.

Nonostante qualche occasione concessa dall’allenatore olandese, Chiesa non ha mai saputo sfruttarle al meglio. La sua difficoltà di adattamento al calcio inglese e i problemi fisici del passato sembrano averne limitato il rendimento, rendendolo sempre più un corpo estraneo alla squadra. I tifosi, inizialmente pazienti, hanno perso la fiducia in lui e le critiche si sono moltiplicate.

Il supporto di Slot e le critiche dei tifosi

Arne Slot ha cercato di difendere pubblicamente il suo giocatore, attribuendo la responsabilità dell’ultima sconfitta all’intera squadra piuttosto che ai singoli. Tuttavia, il malcontento tra i tifosi è palpabile: le aspettative su Chiesa erano alte e il suo rendimento ha deluso chi sperava di vederlo brillare con la maglia del Liverpool.

Nonostante il tecnico cerchi di proteggerlo, l’esterno italiano sembra essere sempre più isolato, con poche occasioni per riscattarsi e un ambiente che lo considera ormai un acquisto fallimentare. Le prestazioni opache e la mancanza di incisività in campo lo hanno reso uno dei bersagli preferiti delle critiche.

Piovono le critiche anche dalla stampa

Anche i media inglesi non hanno risparmiato Federico Chiesa. La sua ultima prestazione è stata definita deludente da diverse testate giornalistiche, e alcuni opinionisti non hanno usato mezzi termini nel criticarlo. Karen Carney, intervenuta ai microfoni di ITV Sport, ha espresso il suo scetticismo nei confronti del giocatore, affermando: “Pensavo fosse scarso. Dopo i suoi infortuni e tutto il resto, i tifosi si aspettavano molto di più da lui, ma la realtà è ben diversa”.

Anche l’ex stella del Liverpool, Steve Nicol, ha espresso un giudizio negativo, sottolineando come ci si aspettasse almeno un contributo minimo da un giocatore del suo calibro. “Con il pedigree che ha, doveva almeno mettersi in mostra, aiutare i giovani e sfruttare la sua esperienza. Ha una medaglia da campione europeo, ma oggi è stato un vero fiasco”, ha dichiarato Nicol.

Il futuro di Federico Chiesa: ritorno in Italia?

Alla luce delle difficoltà incontrate in Premier League, il futuro di Federico Chiesa appare sempre più lontano da Liverpool. Con ancora alcuni mesi di stagione da giocare, le sue possibilità di ribaltare la situazione sembrano limitate. L’opzione più probabile è un ritorno in Italia, dove potrebbe ritrovare continuità e fiducia.

A 27 anni, Chiesa ha ancora tempo per rilanciarsi e dimostrare il suo valore. Tuttavia, per farlo dovrà cambiare marcia rapidamente e sfruttare al meglio le occasioni che gli verranno concesse fino al termine della stagione. Riuscirà a farsi perdonare dai tifosi Reds o il suo passaggio a Liverpool sarà solo un capitolo da dimenticare?