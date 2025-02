Champions League, Juventus-PSV, formazioni: arriva l’esclusione eccellente di Thiago Motta

Juventus, Teun Koopmeiners non sarà titolare contro il PSV, ecco cosa ha deciso Thiago Motta per la sfida di Champions League.

La Juventus si prepara alla sfida contro il PSV Eindhoven, un match fondamentale per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. Con l’andata all’Allianz Stadium, i bianconeri vogliono partire con il piede giusto, ma la formazione scelta da Thiago Motta ha già fatto discutere: Teun Koopmeiners non sarà titolare.

Koopmeiners in difficoltà: numeri e prestazioni in calo

Una decisione che sorprende, considerando l’importanza dell’olandese nel centrocampo juventino. Le prime ipotesi parlavano di un problema fisico o di una scelta tattica, ma la realtà è diversa: Koopmeiners sta attraversando un periodo di evidente calo di forma e l’allenatore ha deciso di preservarlo per questa sfida cruciale.

Arrivato dall’Atalanta con grandi aspettative, Koopmeiners ha offerto prestazioni altalenanti nelle ultime settimane. Dopo un inizio di stagione brillante, il centrocampista ha visto calare il suo rendimento, sia sotto il profilo atletico che della lucidità nelle giocate.

I dati parlano chiaro:

Nessun gol e nessun assist nelle ultime cinque partite, dopo aver contribuito a quattro reti nelle precedenti sette.

Diminuzione della capacità di recuperare palloni, con una media di 1,5 intercetti a partita, rispetto ai 3,2 di inizio stagione.

Condizione fisica meno brillante, con minore intensità nei duelli e una ridotta copertura del campo.

Thiago Motta, sempre molto attento alla condizione dei suoi giocatori, ha quindi deciso di non rischiarlo dall’inizio per evitare che il suo calo di forma possa penalizzare la squadra in una partita così delicata.

Chi gioca al posto di Koopmeiners?

Senza l’olandese dal primo minuto, la Juventus si affiderà a un centrocampo più fisico e dinamico. Manuel Locatelli e Douglas Luiz formeranno la cerniera davanti alla difesa, mentre sulla trequarti ci sarà Weston McKennie, con Nico Gonzalez e Yildiz a supporto di Randal Kolo Muani.

Questa scelta mira a garantire maggiore copertura difensiva contro un PSV pericoloso nelle ripartenze, sfruttando la solidità di Locatelli e Douglas Luiz per contrastare il pressing alto degli olandesi.

Koopmeiners, comunque, sarà regolarmente in panchina e potrebbe entrare nella ripresa per dare qualità e freschezza alla manovra, soprattutto se la Juventus dovesse avere bisogno di maggiore gestione del possesso.

L’esclusione dai titolari è un segnale chiaro: Koopmeiners deve ritrovare il suo miglior livello per tornare centrale nel progetto di Thiago Motta. Il tecnico bianconero crede molto nelle sue qualità, ma vuole che l’olandese torni a essere il giocatore decisivo visto nella prima parte di stagione.

La sfida contro il PSV potrebbe comunque rappresentare l’occasione per un ingresso a gara in corso, utile per mettere minuti nelle gambe e ritrovare fiducia. In vista del ritorno in Olanda, la Juventus avrà bisogno del miglior Koopmeiners per completare l’opera e conquistare la qualificazione agli ottavi.

Ora spetta a lui dimostrare sul campo di poter tornare protagonista.