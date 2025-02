Collina torna su Perugia-Juventus: l’ennesima provocazione ai tifosi della Juve

Pierluigi Collina riaccende le polemiche su Perugia-Juventus 2000: dichiarazioni inopportune o semplice verità?

Quasi 25 anni dopo, una partita continua a far discutere. Il 14 maggio 2000, allo stadio Renato Curi di Perugia, si disputò un match che avrebbe segnato per sempre la storia della Juventus e del calcio italiano, oltre che della carriera di Collina.

Le parole di Collina su Perugia-Juventus 2000

Sotto una pioggia battente, il secondo tempo di Perugia-Juve si giocò su un campo ai limiti della praticabilità, con un epilogo amaro per i bianconeri: la sconfitta per 1-0 e il sorpasso in classifica da parte della Lazio, che conquistò lo Scudetto.

Per anni, tifosi e addetti ai lavori hanno discusso sulla regolarità di quella decisione arbitrale. L’ex arbitro Pierluigi Collina, che quel giorno diresse l’incontro, è tornato sull’argomento in un’intervista a La Repubblica in occasione del suo 65° compleanno. Le sue parole, però, hanno sollevato un nuovo polverone.

Nell’intervista, Collina ha minimizzato le polemiche sul terreno di gioco di quel giorno:

“Quello che fu sicuramente anomalo, fu il tempo tra quando fu sospesa la partita e quando riprese. Ma le condizioni del campo non erano poi così brutte, abbiamo visto situazioni peggiori. Chi era lì lo scrisse sul giornale e i giudizi furono unanimemente positivi.”

Dichiarazioni che hanno riacceso vecchie tensioni. Ancora oggi, molti tifosi della Juventus ricordano quel match come uno degli episodi più contestati della storia della Serie A. Per loro, il campo era ingiocabile, e il fatto che si sia deciso di riprendere la partita resta una scelta controversa che ha segnato un campionato intero.

Un’uscita evitabile?

Dopo tanti anni, le discussioni su quella partita sembravano ormai destinate a spegnersi, ma queste dichiarazioni hanno avuto l’effetto opposto. Di fronte a un episodio ancora così sentito, forse sarebbe stato più saggio evitare certe affermazioni.

Quando si affrontano argomenti così delicati, ci sono due possibili strade:

Riconoscere apertamente gli errori, anche a distanza di anni.

Evitare di tornare su un tema che, inevitabilmente, continua a generare polemiche.

A volte, il silenzio è la scelta più intelligente.