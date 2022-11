La Juventus deve compiere una scelta per il laterale destro, il nome sarà uno tra Singo, Odriozola e Maehle, ecco la situazione.

Il nuovo laterale destro della Juventus, verrà scelto a giorni. Programmato un vertice con Allegri per capire quale sia il giocatore più adatto alle esigenze del tecnico. I nomi che si fanno solo quelli di Singo dal Torino, ma in questo caso si tratterebbe solo di un acquisto a titolo definitivo. Karsdorp della Roma, il fuori rosa di Mourinho è in lista di vendita, da capire se può essere valutato il prestito invece che una trattativa a titolo definitivo.

Per Odriozola il prestito è una via praticabile, il Real Madrid però vorrebbe un obbligo di riscatto contro il diritto richiesto dai bianconeri. L’altra pista porta a Maehle dell’Atalanta, in questo caso come nel precedente la via del prestito è possibile ma solo con obbligo di riscatto, oppure con un diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Molto più indietro il nome di Muldur.

