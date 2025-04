Juventus, Tudor tuona: “Sicuramente non partiranno dall’inizio”

Igor Tudor annuncia che Cambiaso e Douglas Luiz non partiranno titolari contro la Roma e analizza il momento della Juventus.

Dopo settimane complicate, la Juventus è tornata a respirare grazie alla vittoria contro il Genoa. Ora, però, all’orizzonte si profila una sfida che potrebbe cambiare il corso della stagione: lo scontro diretto contro la Roma all’Olimpico. Un match che vale molto più di tre punti, con in palio una fetta importante di qualificazione alla prossima Champions League.

Un momento difficile superato con il lavoro

Il cammino bianconero non è stato lineare. La squadra è arrivata a questo punto con qualche incertezza, ma l’arrivo di Igor Tudor ha portato una nuova energia e un approccio concreto. Il tecnico, nella conferenza stampa della vigilia, ha sottolineato come la squadra stia reagendo: “Ho trovato la squadra in un momento brutto, ma ci siamo rialzati e abbiamo iniziato a pedalare”. Una frase che sintetizza perfettamente la situazione e l’atteggiamento richiesto a tutto il gruppo.

Tudor ha raccontato il lavoro svolto nella prima settimana completa alla guida del gruppo: “È andata bene, abbiamo lavorato su tutto. Prima settimana piena, sono contento, è stata una bella settimana. Abbiamo lavorato sulle due fasi, sui calci piazzati, sulla preparazione fisica, sui dettagli”. Parole che testimoniano l’attenzione ai particolari e la voglia di costruire una squadra solida.

Le scelte per la Roma: Cambiaso e Douglas Luiz in panchina

Uno dei punti centrali della conferenza è stato il tema delle disponibilità: “Cambiaso e Douglas Luiz? Sono tornati con la squadra, sicuramente non partiranno dall’inizio, andranno in panchina”. Un ritorno importante, ma che sarà gestito con cautela. Tudor ha preferito non rischiare, consapevole della posta in palio.

Sulla sfida con la Roma, il tecnico ha mantenuto un tono realistico ma ambizioso: “È una gara importante, contro una squadra che sta facendo bene, con una serie di risultati ottimi. Ci aspettiamo una gara difficile. Noi pensiamo a noi stessi, vogliamo fare bene e continuiamo a concentrarci su ciò su cui stiamo lavorando”.

Il confronto con i giallorossi sarà dunque una prova di maturità per la Juventus. In attesa del fischio d’inizio, la certezza è che Tudor ha riportato fiducia e determinazione in un gruppo che sembra aver ritrovato la voglia di lottare.