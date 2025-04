“La Juventus non ha un vero campione”: l’attacco di un ex bianconero

L’ex Juve punge: “Stella tolta? Vecchie ruggini…”. E suona la carica per la Roma in vista del match.

Zbigniew Boniek non è mai stato uno che si tira indietro quando c’è da dire la sua, soprattutto se si parla di Juventus. L’ex stella bianconera, che negli anni ’80 ha alzato al cielo una Coppa dei Campioni con la maglia bianconera, ha rilasciato dichiarazioni pungenti in vista del match contro la Roma, riportate da Romanews.eu. Oggi vicepresidente UEFA e legato a doppio filo anche ai colori giallorossi, Boniek ha analizzato la stagione della squadra rispolverando vecchie ruggini, come quella della stella tolta allo Juventus Stadium. Le sue parole, schiette e dirette, riaccendono un confronto mai del tutto sopito con il popolo juventino.

“Una Juve forte, ma senza un crack”

“La Juve è forte, ha giocatori tosti pur se non ha un vero e proprio ‘crack’,” ha detto Boniek nell’intervista ripresa da Romanews.eu il 5 aprile 2025, a poche ore dalla sfida dell’Olimpico. Il polacco ha riconosciuto i meriti di una squadra che sembra aver ritrovato grinta dopo un periodo complicato, ma non si è trattenuto dal sottolineare i limiti: “I bianconeri barcollano, è stata una sorpresa vederli così.” Per lui, alla Juventus manca quel campione capace di spostare gli equilibri, un’osservazione che suona come un monito.

La ferita della stella e un passato che brucia

Il capitolo della stella allo Juventus Stadium resta un nervo scoperto per Boniek. “Me l’avevano già data, ho tutto a casa, poi sei mesi dopo Andrea Agnelli mi ha detto che la toglieva. Ho offerto mille euro a chi mi spiega il perché, ma non si è ancora presentato nessuno,” ha raccontato con amarezza. La rimozione, decisa nel 2010 dopo le sue prese di posizione su Calciopoli, ha lasciato strascichi. “Quando parlo della Juventus si arrabbiano, ma io ho finito la mia carriera a Roma e sono romanista” ha ribadito in passato, difendendo la sua identità. Un legame con la Juve fatto di trionfi e incomprensioni, che continua a dividere i tifosi e a tenere vivo il dibattito.