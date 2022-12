La Juventus ha comunicato la lista ufficiale dei nuovi consiglieri per il Consiglio d’Amministrazione. I dettagli

Di seguito il comunicato della Juventus sulla nomina dei consiglieri per il CdA.

COMUNICATO – Torino, 26 dicembre 2022 – Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) che si terrà, in sede ordinaria e in unica convocazione, il giorno 18 gennaio 2023, si rende noto che l’azionista EXOR N.V., titolare di una partecipazione pari al 63,8% del capitale sociale di Juventus, ha depositato una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione.

