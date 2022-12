La condizione dei calciatori infortunati della Juventus in vista del ritorno in campo contro la Cremonese. I dettagli

La Juventus si sta preparando al ritorno ufficiale in campo per la sfida di Serie A del 4 gennaio contro la Cremonese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Federico Chiesa ha recuperato dall’affaticamento muscolare e sarà a disposizione di Allegri.

Vlahovic sta invece svolgendo personalizzato per rimuovere l’infiammazione pubalgica e, ad oggi, non ci sono certezze assolute sul suo rientro in squadra. Per Pogba, invece, il ritorno è rimandato ancora di qualche giorno.

L’articolo Juventus, le condizioni degli infortunati proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG