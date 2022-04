Piove sul bagnato per la Juventus, Locatelli ha una frattura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

Piove sul bagnato per la Juventus, dopo la sconfitta contro l’Inter seppur immeritata, Locatelli ha raccolto non solo un taglio in viso ma anche una frattura del legamento collaterale. Questa mattina il giocatore si è sottoposto alle visite mediche.

Questa la nota dei bianconeri sul sito ufficiale: “Manuel Locatelli è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il JMedical che hanno confermato la lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. I tempi di recupero sono stimabili in circa quattro settimane.”

Il regista bianconero, commenta così in un post il suo infortunio: “L’unica cosa certa è che darò tutto me stesso per tornare il prima possibile a lottare con i miei compagni per questa maglia – ha rivelato il mediano della Juventus -. Forza Juve. Fino alla Fine”.

Restano quindi a disposizione a centrocampo: Zakaria, Rabiot e Arthur. McKennie potrebbe recuperare alla fine del mese.

