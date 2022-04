Il Milan deve vincere per la vetta della classifica, mentre il Bologna da troppo tempo non riesce più a convincere.

Il Milan vuole restare in vetta ma per farlo deve come sempre necessariamente vincere, in questo caso contro il Bologna. Pioli sceglie per il suo team, Maignan in porta fresco di debutto con la Francia. A destra ci sarà Calabria mentre a sinistra Theo Hernandez. Centrali Kalulu e Tomori oramai coppia fissa in difesa. Mediana con Tonali e Bennacer, fuori Kessié. Trequartisti Messias, Brahim Diaz e Leao. Unica punta davanti Olivier Giroud.

Stefano Pioli

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic (che non sarà presente perché in ospedale) deve cercare di fare punti per non rischiare nel finale di stagione. In porta dovrebbe andare Skorupski, difesa con Soumaoro, Medel e Theate. Esterni di difesa Hickey e Dijks da destra a sinistra. A centrocampo Schouten e Svanberg. Sulla trequarti due tra Orsolini, Soriano e Barrow con i primi due favoriti. Unico attaccante il solito Arnautovic.

La partita sarà visibile alle 20.45 su Dazn e Sky Sport.

