Juventus, ufficiale Zakaria

Arrivano i comunicati ufficiali dei due club coinvolti nell’operazione Zakaria, nuovo centrocampista della Juventus di Max Allegri. “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Denis Lemi Zakaria Lako Lado a fronte di un corrispettivo di 4,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per complessivi 4,1 milioni”.

“La Juventus – continua il comunicato del club – ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026”. Il comunicato del club bianconero entra nel merito delle cifre. Il nazionale svizzero dovrà ora dimostrare in campo tutto il suo valore. Un altro annuncio ufficiale in un mese di gennaio che ha visto la Juventus assoluta protagonista.