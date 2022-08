La rosa è costruita male, le riserve non ci sono e i titolari non ci saranno ancora per molto tempo per la Juventus.

La Juventus non sa più vincere i big match, perché non riesce a segnare più di una rete. Il discorso è semplice oltre che di natura tecnico tattica. Di Maria e Chiesa che giocherebbe a destra e sinistra rispettivamente, non ci sono per infortuni medio o lunghi. Le riserve non sono adeguati al ruolo che devono svolgere, Cuadrado è un terzino da anni ormai e Kostic è un tornante a tutta fascia non un terzo d’attacco offensivo. Insomma, dovrebbero giocare entrambi terzini per rendere al massimo.

Arrivabene Nedved

Il centrocampo vive un momento di trasformazione, manca ancora un vero regista, che sarà Paredes ma che non potrà mai essere Locatelli. C’è la lieta notizia di un Miretti sempre più in ascesa, ottimo affare anche per la nazionale azzurra. Ma le mezzali hanno una tecnica di base che non è al massimo livello, vedi i molteplici stop sbagliati di Zakaria e McKennie. Senza contare che l’americano dovrebbe giocare in un centrocampo a due per rendere nel box to box. Pogba serve, ma anche qui il titolare è infortunato. Vedremo cosa il mercato porterà in dote alla società bianconera.

