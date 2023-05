Juventus Under 16 agli ottavi playoff contro l’Atalanta. Tutti i dettagli comunicati dal club bianconero

Stanno entrando nel vivo le Fasi Finali dei campionati nei quali sono impegnate le Giovanili bianconere. Di seguito la nota del club sul cammino della Juventus Under 16.

UNDER 16 MASCHILE – «Percorso differente, invece, quello compiuto dall’Under 16 di Mister Rivalta che, dopo aver terminato la stagione regolare al quinto posto in classifica, ha superato 1-2 in trasferta la Sampdoria nel play-off in gara unica.

Questo successo ha permesso ai bianconeri di strappare il pass per gli ottavi di finale dove affronteranno in una doppia sfida di andata e ritorno l’Atalanta.

OTTAVI DI FINALE

Juventus-Atalanta -> mercoledì 17 maggio – ore 15:00

Atalanta-Juventus -> domenica 21 maggio – orario in via di definizione».

