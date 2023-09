Juventus Under 16, continuano a vincere i ragazzi di Claudio Grauso. Il Trofeo Villiam Vecchi è bianconero!

Non si ferma la Juventus Under 16 in questo pre-campionato. Dopo aver conquistato la scorsa settimana la Youth Cup 2023, i ragazzi di mister Grauso alzano anche il Trofeo Villiam Vecchi. Un percorso perfetto quello dei bianconeri fino alla finale con 3 vittorie su altrettante partite.

Nell’ultimo atto contro il Milan, l’Under 16 ha terminato i tempi regolamentari sul risultato di 1-1, con la firma su calcio di rigore di Ceppi. Dal dischetto, decisiva una parata di Huli e un penalty calciato a lato dai rossoneri per la vittoria del trofeo da parte della Vecchia Signora.

Questa la formazione di partenza della Juventus Under 16: Huli, Cancila, Bonora, Malfatti, Badarau, Moschetta, Borasio, Ceppi, Sturniolo, Samb, Kaba. All. Grauso.

The post Juventus Under 16, il Trofeo Villiam Vecchi è bianconero! Battuto il Milan in finale appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG