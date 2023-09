Cuadrado si fa male in Nazionale: l’ex Juventus è in dubbio per il derby Inter Milan, in programma sabato a San Siro

Juan Cuadrado ha riscontrato dei problemi fisici in Nazionale, con la sua Colombia, in vista del match contro il Cile.

Infortunio patito contro il Venezuela per l’ex Juventus, che lo ha costretto a rientrare anzitempo negli spogliatoi. L’esterno, dunque, è al momento in dubbio per il derby tra Inter e Milan in programma sabato alle 18 a San Siro.

