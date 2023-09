Serbia-Ungheria: assist di Tadic, porta completamente spalancata per Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juve ha masticato completamente il pallone che, per sua fortuna causa deviazione di Szalai, si è insaccato comunque in porta.

Queste le parte del bianconero dopo la rete: «Ho preso male la palla dopo il passaggio di Tadic, siamo stati fortunati nella deviazione».

