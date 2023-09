Verratti all’Al-Arabi: ci siamo. Cifre e dettagli dell’affare per l’ex obiettivo Juve, che lascia così il Psg

Come riferito da Fabrizio Romano, ci siamo per il passaggio di Marco Verratti all’Al-Arabi. Accordo verbale finalmente siglato con il centrocampista seguito in passato anche dal mercato Juve, che è pronto a firmare un contratto a titolo definitivo con il club del Qatar.

Verratti si recherà a Doha nelle prossime 24 ore, con l’affare che si concluderà sulla base di 45 milioni di euro nelle casse del Psg.

