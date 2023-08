Juventus Under 17, UFFICIALE: Rivalta nuovo allenatore. Ecco lo staff completo comunicato dal club bianconero

Novità nella Juventus Under 17 in vista della nuova stagione. Il club bianconero ha comunicato lo staff che sarà guidato da Claudio Rivalta.

JUVENTUS UNDER 17 – «Partiamo dall’Under 17 che ha già iniziato la preparazione il 19 luglio e in questa stagione sarà guidata da Claudio Rivalta. Il suo vice sarà Marco Pecorari, il preparatore atletico sarà Samuele Callegaro e il preparatore dei portieri sarà Luca Squinzani».

