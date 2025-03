Juventus-Verona, Thiago Motta stizzito: l’infortunio e il video del silenzio assordante in conferenza

Thiago Motta, alla vigilia di Juventus-Verona, ribadisce la fiducia della società e dei giocatori, smentendo le voci su rapporti tesi.

La Juventus si prepara ad affrontare l’Hellas Verona nel posticipo della 27ª giornata di Serie A. Dopo la recente eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli, l’allenatore Thiago Motta ha tenuto una conferenza stampa per discutere dello stato attuale della squadra e delle prospettive future.

La reazione alla sconfitta in Coppa Italia per Thiago Motta

La sconfitta contro l’Empoli ha rappresentato un momento difficile per la Juventus. Motta ha riconosciuto che non è stato facile affrontare questa delusione, ma ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sulla prossima partita:

“Sono stati giorni non facili dopo l’Empoli. Per tanti motivi è una partita complicata, ma abbiamo tanta energia e voglia di trasformare questa rabbia in un risultato positivo per dimostrare di essere superiori all’avversario sul campo.”

Ha evidenziato come la squadra abbia trasformato la rabbia in energia positiva, pronta a dimostrare sul campo la propria superiorità:

“Abbiamo parlato, ci siamo confrontati in maniera positiva e costruttiva. Ora affronteremo ogni partita al massimo per non ripetere quanto fatto con l’Empoli in Coppa Italia.”

Con la possibilità di avvicinarsi alla vetta della classifica, la Juventus mira a ottenere una vittoria contro il Verona. Motta ha ribadito che la squadra scenderà in campo con l’ambizione di sommare tre punti alla volta, mostrando impegno, sacrificio e determinazione:

“Mancano 12 giornate dopo quella di domani in cui pensare di fare sempre il massimo e ottenere il risultato migliore possibile. La nostra ambizione è quella di sommare 3 punti in 3 punti e con le vittorie raggiungere il nostro obiettivo. Serve impegno, sacrificio e ambizione a partire da domani.”

Il rapporto con la squadra e la società

Negli ultimi giorni sono emerse voci riguardanti possibili tensioni all’interno dello spogliatoio. Motta ha smentito categoricamente queste indiscrezioni, affermando che il rapporto con la squadra è ottimo, basato su onestà, responsabilità e comunicazione:

“Il rapporto fra me e la squadra è ottimo, lo è sempre stato e lo sarà sempre. C’è onestà, c’è responsabilità, c’è comunicazione.”

Inoltre, ha ribadito di sentire la piena fiducia di giocatori e società:

“Se sento la fiducia di società e giocatori? Sì.”

Le scelte tecniche e le critiche

Uno dei temi più discussi è stato il rapporto con alcuni giocatori e le scelte tecniche operate dall’allenatore. A chi ha messo in dubbio la sua competenza, Motta ha risposto con fermezza:

“Non sono un incompetente, sono da 20 anni nel calcio e mi ritengo molto competente in quello che faccio. Quello che faccio è per ottenere la migliore squadra in ogni momento.”

Infine, ha voluto ribadire l’importanza della maglia bianconera e delle responsabilità che comporta:

“Per me significa dare il massimo sempre. Per questo sono stato arrabbiato dopo la partita con l’Empoli, perché in quella partita lì non ho visto questa cosa qui.”

Conclude parlando degli infortunati, ne spicca uno nuovo: “Rientra Kalulu e sono molto contento perché è un ragazzo che dentro e fuori dal campo ha fatto molto bene. Non ci saranno Bremer, Cabal, e Milik che hanno infortuni più lunghi. Non ci saranno neanche Conceicao, Renato Veiga, Douglas Luiz e Savona. Sono 7 assenze“.

Thiago Motta e la Juventus ora si concentrano sulla sfida con il Verona, con l’obiettivo di tornare subito alla vittoria e rilanciarsi nella corsa Scudetto.