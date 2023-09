Juventus Women, allenamento congiunto con l’Under 15 maschile. Le novità da Vinovo comunicate dal club bianconero

Juventus Women in campo a Vinovo per un allenamento congiunto con l’Under 15 maschile. Di seguito il report del club.

REPORT – «La preparazione delle Juventus Women prosegue a Vinovo, anche se a ranghi ridotti, essendo molte delle ragazze impegnate con le loro Nazionali.

E oggi è proseguita con un allenamento speciale, un bell’esempio – non comune – di sinergia all’interno delle aree sportive del club: le ragazze hanno infatti disputato una sessione congiunta insieme ai ragazzi dell’Under 15 maschile.

Un momento molto utile per allenarsi insieme, per disputare una bella seduta a ranghi misti e per lavorare su metodologie efficaci sia per i ragazzi che per le giocatrici della Prima Squadra Femminile».

The post Juventus Women, allenamento congiunto con l’Under 15 maschile. Le novità da Vinovo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG