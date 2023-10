Juventus Women, altro sold out: il Pozzo di Biella tutto esaurito anche col Sassuolo. Ancora una grande risposta dei tifosi bianconeri

Non era solo l’entusiasmo della prima volta: altro sold out a Biella per la Juventus Women che torna a riempire lo Stadio Pozzo per quella che è l’attuale disponibilità dell’impianto.

Anche in occasione della gara col Sassuolo, valida per la quarta giornata di Serie A femminile, le tribune saranno gremite.

