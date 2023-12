C’è una nuova laureata in casa Juventus Women. Chi mesi dopo Salvai è Ilaria Toniolo a indossare la corona d’alloro.

Congratulations to our Ilaria Toniolo, who today graduated from the Universitá Niccolò Cusano with a degree in Education Sciences pic.twitter.com/jPKjpFfTdX

