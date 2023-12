Roma, infortunio per un centrocampista giallorosso: è a rischio per la Juventus. Forfait nella gara di Europa League contro lo Sheriff

Houssem Aouar ha dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco dell’Olimpico nella gara tra Roma e Sheriff valida per l’ultima giornata del girone di Europa League: il centrocampista ha accusato un problema muscolare.

Un problema all’adduttore che preoccupa Mourinho e i giallorossi. La speranza è che non ci sia lesione, ma soltanto nelle prossime ore con gli esami strumentali si saprà qualcosa di più sulle sue condizioni. Pertanto l’ex Lione è da considerarsi a rischio per la gara in programma tra due settimane contro la Juventus.

