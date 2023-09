Tante le giocatrici della Juventus Women impegnate nelle ultime ore con le Nazionali nelle rispettive partite di Nations League. Decisiva Arianna Caruso con un gol nella vittoria della nuova Italia femminile di Soncin contro la Svizzera che ha visto partire titolari anche Lenzini e Cantore; subentrata a gara in corso Girelli.

Beffata invece l’Olanda di Lineth Beerensteyn in pieno recupero dal Belgio: l’attaccante bianconera ha giocato oltre 75 minuti. Stesso destino per la Svezia di Linda Sembrant (subentrata) e Amanda Nilden (panchina), punita allo scadere dalla Spagna. Sono rimaste in panchina Peyraud-Magnin e Cascarino nella vittoria della Francia col Portogallo, mentre ha giocato dall’inizio Sliskovic nel successo esterno della Bosnia con la Bielorussia.

