Berardi fa 300 in Serie A contro la Juventus: coi bianconeri ha la peggior media-gol. L’attaccante del Sassuolo sarà l’osservato speciale

La prossima sarà la 300ª presenza di Domenico Berardi in Serie A; dalla stagione del suo esordio nel torneo (2013/14), solo Ciro Immobile (235) ha partecipato a più gol del classe ’94 nel massimo campionato italiano (190: 115 reti e 75 assist).

Tra le squadre affrontate almeno quattro volte in Serie A, la Juventus è quella contro cui Berardi ha la peggior media di minuti/gol: un centro per l’attaccante neroverde in ben 1025 minuti di massimo campionato disputati contro i bianconeri (12 presenze) – la rete risale al 15 luglio 2020, su punizione diretta, al Mapei Stadium.

