La Juve è ospite del Sassuolo nella quinta giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juve vuole dare continuità alle due vittorie consecutive con Empoli e Lazio per vivere una notte da prima in classifica. Bianconeri ospiti del Sassuolo al Mapei.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Sassuolo Juve 0-0 LIVE: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 18.00

Migliore in campo Juve

Al termine del match

Sassuolo Juve 0-0: risultato e tabellino

In attesa delle formazioni ufficiali

Sassuolo Juve: il pre-partita

Ore 12.00 – Massimiliano Allegri conferma ancora il 3-5-2 di inizio campionato, così come si va verso l’undici che ha battuto la Lazio settimana scorsa.

Ore 11.30 – Regolarmente in lista Chiesa e Vlahovic, che han lavorato in modo personalizzato mercoledì, così come McKennie e Rabiot, che avevano subito una botta e Nicolussi Caviglia, che ha smaltito la lieve distorsione alla caviglia. Assenti gli infortunati Alex Sandro e De Sciglio, poi Yildiz che scende in Next Gen e chiaramente Paul Pogba. Aggregato Dean Huijsen in difesa.

The post Sassuolo Juve LIVE: l’avvicinamento al match del Mapei appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG