Juventus Women Como: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per la Serie A femminile

(inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Dopo la conquista delle semifinali di Coppa Italia la Juventus Women si rituffa in campionato. Obiettivo: ritrovare i tre punti col Como.

Juventus Women Como 1-0: sintesi e moviola

5′ Traversa Boattin – Botta improvvisa da fuori col mancino che trova la parte alta dell’incrocio dei pali. Ci sarebbe stato pochissimo da fare per Korenciova

9′ Colpo di testa Boattin – Ancora la 13 pericolosa! Bel cross da destra di Lenzini sui cui si inserisce il terzino che di testa conclude centralmente

15′ Gol Garbino – Cantore semina il panico in area, salta Lipman e, trovato il fondo, mette un pallone teso e basso dentro. La deviazione decisiva in rete è di Garbino

17′ Salvataggio Lenzini – Strepitoso intervento sulla linea in spaccata ad evitare un gol che sembrava fatto. Kajan aveva battuto PPM a tu per tu

18′ Colpo di testa Karlernas – Stacco imperioso da corner destinato alla rete: è ancora una volta decisiva sulla linea Lenzini, appostata sul palo

22′ Colpo di testa Echegini – Stacca sola in area ma trova solo la parte alta della rete

33′ Gol Girelli – Perfetto impatto di testa sul cross al bacio di Cantore. Il pallone, potente anche se non angolassimo, passa sotto il corpo di Korenciova

Migliore in campo Juventus Women

Juventus Women Como 2-0: risultato e tabellino

Reti: 15′ Garbino, 33′ Girelli

Juventus Women (4-2-3-1): Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Cascarino, Boattin; Caruso, Grosso; Cantore, Echegini, Garbino; Girelli. All. Montemurro. A disp. Aprile, Gama, Bonansea, Palis, Bragonzi, Beerensteyn, Thomas, Pelgander, Calligaris

Como (4-3-2-1): Korenciova; Bergersen, Rizzon, Lipman, Zanoli; Karlernas, Hilaj, Vaitukaityte; Monnecchi, Skorvankova; Kajan. All. Bruzzano. A disp. Gilardi, Colombo, Pastrenge, Martinovic, Sevenius, Liva, Bianchi, Picchi, Skovsen

Arbitro: Catanzaro di Catanzaro

Juventus Women Como: il pre partita

