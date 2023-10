Juventus Women, Echegini per il 2024 e non solo: Braghin a caccia negli USA. La nigeriana potrebbe firmare tra gennaio e giugno

Dopo una sessione estiva molto intensa, il calciomercato della Juventus Women nel 2024 farà tappa negli USA. A quasi tre anni dall’affare Julia Grosso, Stefano Braghin è pronto a spingersi nuovamente Oltreoceano per chiudere qualche colpo di prospettiva in uscita dai college americani.

Piace moltissimo la nigeriana Jennifer Echegini, trequartista classe 2001 che a dicembre finirà gli studi in Florida. La Juve l’ha notata durante il Mondiale e le ha già fatto visitare le facilities di Vinovo. La ragazza in una recentissima intervista al portale nigeriano EaglesTracker ha parlato così del suo futuro: «Vorrei giocare in un club professionistico e andare in una squadra che mi aiuti a crescere ma anche a vincere qualcosa. Cerco un allenatore che creda in me». Sembra quasi abbia tracciato l’identikit della Juve femminile: per lei c’è in ballo un discorso che si potrebbe concretizzare nel giugno 2024 o già a gennaio per scongiurare l’inserimento di atri club. La mancata qualificazione alla Champions e una lista straniere oggi satura sono difficoltà da arginare, anche con qualche possibile addio nel mercato invernale.

Attenzione però: perché la Juventus Women è convinta di pescare negli USA anche l’erede di Julia Grosso. Un altro profilo, già individuato ma non trapelato, che rinforzerà il centrocampo bianconero. JG ha il contratto in scadenza e per ora ha nicchiato sul rinnovo che col passare dei mesi diventa sempre più complicato (la Juve ci riproverà a inizio anno?). L’agente della canadese, Alan Naigeon, gestisce molti dei talenti statunitensi in rampa di lancio: l’incastro potrebbe essere servito.

