Dopo aver eliminato le kazake dell’Okzhetpes la Juventus Women sfida le padrone di casa dell’Eintracht nella finale del Mini Tournament di Champions. In palio c’è un posto all’ultimo turno preliminare prima della fase a gironi. Si gioca nella suggestiva cornice del Deutsche Bank Park di Francoforte.

4′ L’Eintracht fa la partita – Per ora il pallino del gioco è delle tedesche, ma a prevalere è la tensione: tanti errori tecnici

A conclusione del match

Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin; Gama, Lenzini, Cascarino, Boattin; Caruso, Gunnarsdottir, Grosso; Bonansea, Girelli, Beerensteyn. All. Montemurro. A disp. Aprile, Cafferata, Nilden, Nystrom, Garbino, Cantore, Toniolo, Palis, Thomas, Bellucci, Salvai, Sembrant

Eintracht (4-3-1-2): Johannes; Hanshaw, Kirchberger, Kleinherne, Wolter; Reuteler, Pawollek, Dunst; Freigang, Anyomi, Prasnikar. All. Arnautis. A disp. Johann, Bosl, Grawe, Martinez, I. Acigkoz, Riesen, Veit, Nachtigall, D. Acikgoz, Wamser

Arbitro: Özçiğdem

