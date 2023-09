Il Brasile travolge la Bolivia 5-1: la partita dello juventino Danilo nella partita del record di Neymar che sorpassa Pelé

Il Brasile travolge per 5-1 la Bolivia. Il primo tempo si chiude con il gol di Rodrygo e il rigore sbagliato proprio da Neymar.

Nella ripresa la futura stella dell’Al Hilal si scatena: assist a Raphinha per il raddoppio poi, dopo il tris di Rodrygo, ecco la doppietta che lo catapulta nella storia. Il gol del sorpasso a Pelé è il primo, quello che lo porta a 78 reti. Buona prova dello juventino Danilo, in campo per tutta la partita.

