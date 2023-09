Juve Lazio: Sarri recupera un big per il match dello Stadium. L’attaccante sarà a disposizione del tecnico

Buone notizie in casa Lazio per quanto riguarda le condizioni di Pedro. Lo spagnolo si è affacciato ieri per la prima volta sul campo dopo una settimana passata ai box dividendosi tra parte atletica e lavoro col pallone.

Da martedì l’ex Barcellona dovrebbe tornare definitivamente in gruppo: Sarri conta di averlo a disposizione per la Juve.

