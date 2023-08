Juventus Women: fissata un’amichevole di lusso col Barcellona. Data e orario UFFICIALI dell’impegno delle bianconere di Montemurro

Impegno di lusso per la Juventus Women di Joe Montemurro in vista dell’inizio della nuova stagione.

Le bianconere, infatti, scenderanno in campo in un test amichevole contro il Barcellona: fischio d’inizio fissato per giovedì 24 agosto alle ore 19.00.

