La stagione della Juventus Women non è ancora finita perché domenica, allo stadio Arechi di Salerno, avrà la possibilità di prendersi la proprio rivincita sulla Roma che le ha strappato lo scettro di campione d’Italia nella finale di Coppa Italia.

Ed è per questo che i tifosi bianconeri hanno affisso uno striscione fuori da Vinovo con un messaggio motivazionale per Girelli e compagne: «Ricordate chi siamo a Salerno per vincere».

