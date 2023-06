Juventus Women, intrigo Sembrant: può chiudere la carriera altrove. La svedese valuta l’addio alle bianconere

Linda Sembrant non pare avere intenzione di smettere col calcio giocato. Decade così la prima delle due offerte fattele della Juventus Women a scadenza di contratto: cominciare la carriera da allenatrice con una squadra giovanile bianconera. Dopo il Mondiale, infatti, la svedese punterebbe anche alle Olimpiadi con la propria selezione.

L’altra offerta della Juve – quella di firmare per un anno con garanzie di impiego ridotte – non pare invece entusiasmare la 36enne, che ora valuta altre destinazioni in Serie A femminile. Rumors su Inter e Fiorentina e contatti in corso… La giocatrice non vorrebbe lasciare l’Italia per scelta di vita. In tutto questo Stefano Braghin ha già deciso di chiudere un mercato sin qui molto intenso con l’ingaggio di una centrale di alto livello che dovrebbe comporre la coppia titolare di difesa con Salvai.

The post Juventus Women, intrigo Sembrant: può chiudere la carriera altrove appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG