Rovella Juve, incontro con Allegri! Deciso il futuro del centrocampista di rientro dal prestito al Monza

Come riferito da Sky Sport, negli ultimi giorni c’è stato un incontro tra Rovella e Allegri: il tecnico della Juve ha confermato al centrocampista l’intenzione di averlo a sua disposizione per la prossima stagione.

Rovella sarà così confermato in prima squadra e non prenderà in considerazione nessuna offerta sul mercato. Il giocatore avrebbe già rifiutato una proposta del Borussia Dortmund.

