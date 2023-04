Juventus Women, la Francia convoca Peyraud Magnin. E’ ufficiale. Il portiere è l’unica giocatrice militante in Italia ad esser chiamata

Peyraud Magnin si è guadagnata la convocazione da parte della Francia femminile per le prossimi amichevoli contro la Colombia e il Canada.

Il portiere della Juventus Women è l’unica giocatrice militante in Italia ad essere stata chiamata dal Ct Herve Renard. Le sfide della nazionale transalpina sono in programma rispettivamente il 7 e 11 aprile, mentre le bianconere torneranno in campo domenica 16.

