Juventus Women, Lenzini in dubbio per il Como: le ultime sulle condizioni del difensore bianconero che ha saltato la gara con la Roma

Martina Lenzini è in dubbio per la gara in programma domenica sera tra Como e Juventus Women. Un risentimento alla coscia sinistra accusato nel riscaldamento prima del match con la Roma le aveva impedito di prendere parte al big match di Biella.

Gli esami a cui si è sottoposta in settimana hanno escluso lesioni, ma oggi ha svolto solo una parte del lavoro in gruppo.

