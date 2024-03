Juventus Women mercato: Beccari torna, chi può farle spazio. E Nystrom va verso il prestito… Il pacchetto offensivo sarà ritoccato

Chiara Beccari torna dall’ultimo infortunio e decide in pieno recupero Sassuolo-Fiorentina siglando il suo quarto centro stagionale: una mano tesa alla Juventus Women che domani affronterà l’Inter a Milano con l’obiettivo di consolidare il secondo posto. Più di una mano la darà a partire dalla prossima annata: la classe 2004 farà ritorno dal prestito per essere protagonista in bianconero (la Juve è pronta a richiamare anche Eva Schatzer).

Il club negli ultimi giorni ha ribadito all’attaccante della Nazionale piena fiducia per il futuro, il progetto tecnico è già delineato…Chiara sarà scortata dalle senatrici. La Juve pensa a Beccari come un’attaccante esterna che possa partire da sinistra e fare male accentrandosi. Il suo rientro supplirebbe in qualche modo a un eventuale mancato rinnovo di Beerensteyn.

Il pacchetto offensivo sarà ritoccato: la stagione complicata di Paulina Nystrom dovrebbe tradursi in una partenza con la formula del prestito, più all’estero che in Italia. Madama andrà sul mercato alla ricerca di una centravanti che possa garantire gol e alternarsi con Girelli nel ruolo di riferimento centrale (se pur con caratteristiche diverse). Caccia a un profilo internazionale: il parametro zero resta la strada più praticabile.

The post Juventus Women mercato: Beccari torna, chi può farle spazio. E Nystrom va verso il prestito appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG