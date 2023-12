Juventus Women Milan Primavera: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per la nona giornata di campionato

(inviato allo Campo Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Women Primavera di Matteo Scarpa fronteggia il Milan nella nona giornata di campionato. Bianconere attualmente seconde in campionato in scia alla Roma.

Juventus Women Milan Primavera 0-0: sintesi e moviola

12′ Occasione Moretti – Chance importante in area dopo la buona iniziativa a destra di Di Bello. Si gira Moretti in un fazzoletto ma non trova la porta

19′ Deviazione Arrigoni – Chance per il Milan sugli sviluppi di punizione. Pallone centrale facilmente leggibile per Verano

22′ Tiro Donolato – Gran botta da fuori, larga di un metro alla destra di Verano

30′ Punizione Donolato – Dai 22 metri, pallone non lontanissimo dallo specchio di porta

34′ Occasione Sliskovic – Grande discesa sulla destra della bosniaca che arriva in area e incrocia il destro. Respinta di Fedele, poi Termentini in coordinazione precaria non riesce a trovare il gol

39′ Tiro Moretti – Riceve spalle alla porta al limite e calcia in girata col destro. Attenta Fedele che si distende e blocca

43′ Palo Cesarini – Clamoroso palo del Milan con un gran tiro da fuori di Cesarini, poi si salva con qualche affanno la difesa della Juve

Migliore in campo Juventus Women Primavera

A conclusione del match

Juventus Women Milan Primavera 0-0: risultato e tabellino

Juventus Women (4-2-3-1): Verano; Sliskovic, Mounecif, Cocino, Gallo; Termentini, Gallina; Di Bello, Berveglieri, Bellagente; Moretti. All. Scarpa. A disp. Belotto, Tosello, Massa Boa, Bertora, La Greca, Boveri, Dogliani, Copelli Ferraresi.

Milan (4-3-3): Fedele; Zanini, Sorelli, Tateo, Gemmi; Mikulica, Cesarini, Donolato; Arrigoni, Longobardi, Renzotti. All. Zago. A disp. Van Eijk, Cappa, Boldrini, Aprile, De Marco, Adelfio, Minnei, Cappa, Appiah Amoakoah.

Arbitro: La Luna di Collegno.

