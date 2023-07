Juventus Women, nuovo colpo Grosso: bloccata l’erede della canadese. Il club non sarà impreparato nel caso di addio

La Juventus Women è entrata nell’ottica di poter perdere Julia Grosso, probabilmente non subito a meno che il Mondiale non ingolosisca (servirebbero sui 400k per sedersi al tavolo) ma tra 12 mesi. La canadese ha il contratto in scadenza: c’è un accordo verbale per tenerla ancora un anno, però rinnovo molto complesso. Chi la segue nicchia sul futuro… L’addio a zero è un’eventualità concreta.

Meglio allora essere preparati: secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da JuventusNews24.com il club bianconero avrebbe già bloccato e opzionato in quel ruolo un nuovo talento proveniente dagli USA. Il paradigma ha funzionato una volta, potrebbe farlo ancora. Nome ad oggi secretato, come Grosso arriverebbe a zero: nella peggiore delle ipotesi una scommessa, nella migliore un nuovo progetto di top player.

