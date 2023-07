Juventus Women, Peyraud-Magnin torna a sorridere con la Francia: battuto il Brasile. Il portiere ha disputato tutto il match

Dopo il pareggio un po’ a sorpresa della prima giornata contro la Giamaica, è arrivata nel pomeriggio (italiano) di sabato 29 luglio 2023 la pesantissima vittoria contro il Brasile valevole per il secondo turno della fase a gironi della Women’s World Cup.

Stiamo ovviamente parlando della Francia di Pauline Peyraud-Magnin – portiere della Juventus Women nuovamente scelta per difendere i pali delle transalpine – che, con questa vittoria contro la Nazionale verdeoro, si candida prepotentemente al primo posto nel Gruppo F. Al momento le francesi condividono la prima posizione con la Giamaica, vittoriosa 1-0 contro Panama in questa seconda giornata. Entrambe le Selezioni – Francia e Giamaica – in queste prime due partite hanno ottenuto un pareggio e una vittoria.

Tutto si deciderà nell’ultimo turno quando la Nazionale transalpina affronterà Panama – già eliminata in quanto ferma a quota 0 punti – e la Giamaica (4 punti) se la vedrà con il Brasile (3 punti) in uno scontro che promette spettacolo.

