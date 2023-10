Juventus Women, contro la Fiorentina si va verso il rientro di Sembrant. Ma per Montemurro anche un’esclusione obbligata

La Juventus Women torna in campo oggi alle 15.00 con la Fiorentina. Tra le bianconere dovrebbe tornare a disposizione Linda Sembrant che ha smaltito il problema alla tibia. Una straniera dovrà comunque andare in tribuna per il limite massimo di dieci da presentare in distinta.

Ancora verso il forfait sia Federica Cafferata sia Sofia Cantore, alle prese rispettivamente con un problema al piede e con un guaio muscolare al retto femorale.

