Juventus Women senza Nystrom: c’è Bragonzi che rientra subito a Torino. La classe 2001 è stimata da Montemurro ed è pronta all’uso

La Juventus Women perde Paulina Nystrom per i prossimi due mesi, almeno. La svedese si è fratturata la clavicola sinistra con la Svezia U23. Sabato contro il Pomigliano toccherà a una tra Thomas e Cantore agire da punta visto che anche Girelli è ai box: starà benone per la Supercoppa (7 gennaio) che ora diventa l’obiettivo di tutte. Per quella data, salvo nuovi imprevisti, ci saranno anche Grosso e Bonansea.

La sosta Nazionali miete un’altra vittima (da valutare c’è anche Lenzini), fa arrabbiare i tifosi e complica i piani della Juve che a gennaio ha già pianificato l’arrivo di Echegini dagli USA. La nigeriana è una giocatrice offensiva (validissima) ma non una centravanti. Madama è pronta a richiamare Asia Bragonzi in anticipo dal prestito alla Sampdoria (dove sta trovando poco spazio). L’attaccante classe 2001 è una giocatrice in cui Montemurro («ha l’X Factor!») e Braghin credono… Probabilmente sarebbe rientrata a prescindere. Soluzione low budget (ahi la Champions) e pronta all’uso che risolve il problema numerico: Asia conosce a menadito l’ambiente e le richieste del tecnico. Difficile vengano esplorate altre strade a meno di occasioni clamorose, anche perché la lista straniere è satura.

