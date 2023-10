Juventus Women, Viola Park sold out per la gara con la Fiorentina: anche Commisso in tribuna per il match di Serie A femminile

Grande cornice di pubblico in un Viola Park sold out per il big match di Serie A femminile tra Fiorentina e Juventus Women (circa 1500 spettatori presenti).

Presenti in tribuna anche il presidente della società gigliata Rocco Commisso, oltre al dg Joe Barone e il tecnico Vincenzo Italiano. Per la Juve c’era, al solito, l’Head of Juventus Women Stefano Braghin.

The post Juventus Women, Viola Park sold out per la gara con la Fiorentina: anche Commisso in tribuna appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG