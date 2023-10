La Juve è ospite del Milan a San Siro nel match della 9ª giornata di Serie A: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juve torna in campo dopo la vittoria nel derby e la sosta per le Nazionali. Bianconeri terzi attesi dallo scontro d’alta classifica di San Siro contro il Milan, secondo a 4 punti di distanza dai bianconeri.

Milan Juve 0-0: sintesi e moviola

Milan-Juve: il pre-partita

Ore 16.00 – Sarà Adrien Rabiot il capitano della Juventus contro il Milan.

Ore 15.30 – Toccherà a Rugani in difesa prendere il posto degli infortunati Danilo e Alex Sandro. Lui al fianco di Bremer e Gatti.

Ore 15.00 – Sulla destra confermato Weah, sulle orme di papà George a San Siro. A sinistra c’è Kostic in vantaggio su Cambiaso.

Ore 14.30 – Scelte quasi obbligate per il terzetto di centrocampo. Locatelli, Rabiot e McKennie, confermato nel ruolo di mezz’ala. Miretti pronto a subentrare dalla panchina.

Ore 14.00 – La sorpresa più grande riguarda l’attacco. Allegri non rischia dall’inizio Vlahovic e Chiesa, appena rientrati dagli infortuni. Dentro dunque Milik e Kean.

Ore 13.30 – Nessun cambio di modulo nonostante le assenze, Massimiliano Allegri intenzionato a proporre il 3-5-2 anche a San Siro.

Ore 13.00 – Out in Milan Juve gli infortunati Alex Sandro, Danilo e De Sciglio più Fagioli e Pogba. Torna Vlahovic che era stato assente contro Lecce e Torino, così come Chiesa. E’ stato convocato il giovane Nonge.

